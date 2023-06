PlayStation Plus v červnu přinese dinosaury, basketbal i Kurosawu

2. 6. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Sony zveřejnila trojici titulů, na něž se mohou chystat uživatelé a uživatelky jejího předplatného PlayStation Plus v základní verzi Essential.

Od 6. června si budete moci do knihovny zařadit budování jurského parku v podání Jurassic World Evolution 2 od Frontier Developments. Hra se může pochlubit působivým audiovizuálem a zaujme hlavně nadšence do prehistorických plazů, ostatním ale hrozí mírné rozčarování z rutinní hratelnosti.

„Budování dinosauřího parku je sice zábavnější než posledně a oplývá krásou i filmovou atmosférou, ale neobešlo se bez chyb technického i designového ražení. Pokud vyloženě neholdujete ještěrům, zůstaňte u daleko lepšího Planet Zoo,“ usoudil o hře v naší recenzi Štěpán Valový.

Dále se nabídne loňský ročník tradiční basketbalové série, NBA 2K23 od studia Visual Concepts pod hlavičkou 2K. Hra sklidila kladné kritické ohlasy a na agregátu hodnocení Metacritic dosáhla na pěkně vypadající průměr 80 bodů z 28 recenzí.

Hráčské reakce jsou ale o poznání chladnější – na Metacriticu má titul hodnocení komunity 4,8 a na Steamu získal 63 % pozitivních recenzí od hráčů. Stížnosti lze slyšet hlavně ohledně technického stavu, bujícího cheatování v online multiplayeru, malého posunu oproti předchozímu ročníku a agresivní monetizace.

Třetím červnovým titulem je pak samurajský výlet do podsvětí Trek to Yomi. Na pohled okamžitě okouzlí a stylovým vizuálem pak nepřestane uchvacovat po celou dobu hraní, jenže tvůrci ze studia Flying Wild Hog při všem tom obdivu ke Kurosawovi věnovali maximální pozornost právě výtvarné stránce a poněkud zapomněli na detail, že je potřeba, aby se to také ještě k tomu dobře hrálo.

„Jednoznačné vítězství formy nad obsahem. Nádherný háv vzdávající poctu režiséru Kurosawovi skrývá jen velmi obyčejnou akční hru,“ napsal jsem před rokem v recenzi. A ani při ohlédnutí zpět se nemůžu přinutit titul naplno doporučit, protože zkrátka vážně nebyla až taková zábava ho hrát.

Na druhou stranu, když už je „zadarmo“, můžete ho alespoň zkusit a případně zjistit, jestli jsem si nevymýšlel. Zmíněné hry budou v rámci předplatného k dispozici od 6. června, do té doby máte ještě čas vyzvednout si květnovou nabídku. Ta sestává z GRID Legends, Chivalry 2 a Descenders.