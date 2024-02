PlayStation Plus představuje únorovou nabídku: Foamstars, Rollerdrome i Steelrising

1. 2. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

V únoru si budete moct skrze PlayStation Plus zahrát online párty „střílečku“ ve stylu Splatoonu, a to Foamstars od Square Enixu, která tady bude právě exkluzivně debutovat. K ní se přidává bruslařská stylovka Rollerdrome a RPG s roboty Steelrising. Hry budou předplatitelům k dispozici k vyzvednutí od 6. února do 4. března.

Foamstars (PS4, PS5) představuje dynamickou online týmovou akci, kde se proti sobě postaví dva týmy po čtyřech hráčích. Jak už název napovídá, namísto kulek tady budete řešit kluzké povrchy a všudypřítomnou pěnu.

Na PS4 i PS5 dorazí v rámci únorového PlayStation Plus také Rollerdome, kombinující střílení z pohledu třetí osoby s plynulým bruslením v retrofuturistických kulisách.

Čistě na PS5 pak bude k mání akční RPG Steelrising, které vás zavede do alternativní Paříže. Tam se ujmete role robota Aegis a postavíte se proti robotické armádě potlačující francouzskou revoluci.

Vedle her bude v únoru v předplatném PlayStation Plus k mání i exkluzivní balíček Fall Guys Icons Pack. Své želatinové fazolky tak budete moct obléknout do kostýmů Aloy, Ratcheta & Clanka a dalších více či méně známých ikon z her pro PlayStation.

Předplatitelé služby PlayStation Plus v úrovních Extra a Premium mohou od 6. února také vzít zavděk zkušební verzí Spider-Mana 2. Na vyzkoušení budete mít dvě hodiny, přičemž postup a trofeje se přenesou po zakoupení plné hry.

Pokud jste si ještě nevyzvedli lednovou nabídku PlayStation Plus, tedy A Plague Tale: Requiem, Evil West a Nobody Saves the World, máte na přidání do svých knihoven čas do 5. února.