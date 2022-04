PlayStation Park Horizon zkrášlí Hradec Králové. Vzniku pomáhají sami hráči

O tom, že v Hradci Králové v rámci areálu Park 360 vzniká nový přírodní park, jsme vás už v minulosti informovali, především kvůli propojení s titulem Horizon Forbidden West. Společnost Sony totiž oznámila iniciativu, díky níž mohou hráči sbíráním trofejí přispívat body a tím určit, jakou částkou firma parku přispěje, přičemž maximální suma činí půl milionu korun.

Včera přímo na místě proběhl event, který celou myšlenku i podobu projektu prakticky představil. V hektarovém PlayStation Parku Horizon je umístěno přibližně 120 kusů nových vzrostlých stromů a vícekmenných rostlin v čele s javory, platany, břízami a třeba i ovocnými stromy.

Ty byly vybírány tak, aby splňovaly nejpřísnější podmínky pro rozšiřování biodiverzity, vyhovovaly výškovým limitům hradeckého letiště a vytvářely celoročně příjemný estetický efekt pro návštěvníky. „Zároveň jde o odolné druhy, které jsou schopny se vypořádat s nedostatkem srážek nebo festivalovým provozem,“ doplňuje Ing. Pavlína Elfová z ateliéru Living in green, který společně s arboristkou Barborou Zelenkovou vypracoval celý koncept nové výsadby včetně pobytových a relaxačních zón. V rámci včerejší akce jsme byli svědky zasazení jednoho takového stromu.

zdroj: Foto: PlayStation

Na včerejší akci se k projektu vyjádřily všechny klíčové osobnosti. Petr Škaloud, Marketing Manager PlayStation pro Českou republiku a východní Evropu, vyzdvihl potřebu podpory životního prostředí i s ohledem na poselství herní série Horizon. Promluvil také primátor Hradce Králové, profesor Alexandr Hrabálek, který zavzpomínal, že už před padesáti lety, když do města přišel poprvé, obsahovalo více zeleně než jiná města naší republiky a s potěšením konstatoval, že tento trend udržuje i nadále.

„Velice si spolupráce vážíme. Oceňujeme i motivaci PlayStationu podpořit environmentální aktivitu, jež je přímým protikladem dystopického nebo post-apokalyptického prostředí Horizon Forbidden West. V nové výsadbě získává Park 360 novou vrstvu a základ ambiciózní koncepce maximálně zeleného a pro návštěvníky příjemného festivalového prostředí,“ doplnil předchozí řečníky Michal Thomes, ředitel Parku 360 a festivalu Rock for People, jehož očekávaných 40 000 návštěvníků si bude moci nový park osobně prohlédnout už během nadcházejícího ročníku 15. až 18. června. Dalšími uživateli budou vedle hudebních fanoušků také cykloturisté a další návštěvníci originálního kempu Glamp 360.

PlayStation Park Horizon vytvoří také přirozený předěl větší plochy, která dříve sloužila pro pěstební činnost. Tato zemědělská funkce se z něj ani v budoucnu nevytratí. Aktuálně zástupci parku pracují na plánu koncepce agrivoltaiky – tedy spojení pěstování vhodných plodin nebo chovu zvířat s instalací obnovitelných zdrojů energie, a to na bázi energetického společenství ve spolupráci s městem Hradec Králové. Za zmínku stojí, že celý Park 360 chce do roku 2030 dosáhnout kompletní uhlíkové neutrality.

Zajímavým prvkem parku bude brána, na níž je v plánu uvést PSN ID všech hráčů, kteří se do iniciativy zapojili. Pokud mezi ně chcete patřit i vy, můžete se do sbírání bodů pustit ještě teď, probíhat bude do 17. dubna.