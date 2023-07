PlayStation 5 Pro údajně nese označení Trinity a má vyjít příští rok

25. 7. 2023 15:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

O silnější verzi konzole PlayStation 5 se spekuluje v podstatě už od jejího uvedení na trh v roce 2020 (a možné ještě dříve). Od té doby zvěsti přicházejí relativně pravidelně, kdy je mimo jiné přináší i známý insider Tom Henderson, který zrovna nedávno skrze web Key To Gaming dodal další nepotvrzené informace.

Podle jeho zdrojů se na vylepšené verzi PlayStation 5 Pro skutečně pracuje, a to pod kódovým označením Trinity. Označení není náhodné, jelikož Sony pro svůj hardware už v minulosti používala jména postav z filmové série Matrix. Například PlayStation 4 Pro vznikalo pod přezdívkou Neo, zatímco PlayStation VR pod jménem Morpheus.

Na tomto projektu se podle Hendersona v Sony pracuje od začátku roku 2022, do listopadu 2023 by se pak přední herní studia měla dostat k vývojářské verzi konzole. Na pulty obchodů by se poté měla podívat někdy v listopadu 2024, jde ale prý pouze o předběžné datum.

PlayStation 5 Pro by současně měl přinést povážlivý nárůst ve výkonu, který umožní plynulejší a hezčí hraní ve 4K, tedy stabilnější snímkovací frekvenci. V novém výkonnostním režimu by se ale mohlo dosáhnout až na rozlišení 8K. Příliš mnoho her ale pravděpodobně takovou možnost nenabídne a jde spíše o marketingové tvrzení. S ohledem na zvýšení výkonu by se majitelé měli těšit také z lepšího výkonu při využití ray tracingu.

Řečí konkrétních čísel a statistik Henderson uvádí, že Pro přinese v rámci grafického čipu 30 WGP. Oproti klasickému modelu by se tak počet dostupných výpočetních jednotek měl zvýšit ze 36 na 56 (děkujeme uživatelům fóra ResetEra), což je o 4 více, než aktuálně nabízí grafický čip Xboxu Series X.

Druhým parametrem je pak rychlost paměti 18 000 MT/s. Základní model v tomto ohledu disponuje rychlostí 14 000 MT/s, k povážlivému navýšení by tedy mělo dojít i v tomto ohledu.

zdroj: Vlastní

Tato verze konzole by navíc měla být poslední pro tuto generaci, jelikož se následně mají snahy společnosti přesunout plně k vývoji PlayStationu 6, který má aktuálně cílit na vydání v roce 2028. Ještě letos má nicméně vyjít verze PlayStationu 5 s odnímatelnou diskovou mechanikou, jejímž úkolem je nahradit stávající variantu.

Samozřejmě stále se jedná pouze o spekulace, proto je všechny zmíněné informace potřeba brát s velkou rezervou. Na druhou stranu Henderson má z pohledu podobných informací poměrně úspěšnou historii, která dává naději, že jeho domněnky budou pravdivé.