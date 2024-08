Peter Molyneux se vrací se survival strategií Masters of Albion

21. 8. 2024 6:55 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Ne, herní legenda, která se i stihla zdiskreditovat pomocí série mobilních her, jménem Peter Molyneux nekončí! Na gamescom Opening Night Live se Molyneux objevil, posypal si hlavu popelem za to, co zkoušel na mobilech a představil svůj nový projekt Masters of Albion, která vyjde na PC a konzolích. Osobně nejsem přesvědčený, že zrovna tahle hra ještě dokáže všem vytřít oči, nicméně bych lhal, kdybych řekl, že nemá potenciál.

Systémem nejde o nic objevného, survival strategii, kde přes den stavíte svou vesničku a noc trávíte její obranou. Nicméně, možnost modifikace vaší vesnice a crafting vypadají propracovaně a teoreticky budete mít obrovské množství možností, jak stavět své budovy a jak vybavovat své vesničany. Právě výbavu pak využijete při noční obraně, kde ovládáte některého z vesničanů a nebo využíváte své božské ruky, skoro jako Black & White.

Popravdě, celý koncept není špatný, byť v oblasti survival strategií nijak přelomový, ale v ukázce se ukazuje, že Molyneuxovo studio 22cans má jen cca dvacet vývojářů a i když jde třeba i herní veterány, financí není mnoho. Prostě a jednoduše řečeno, Masters of Albion nevypadají příliš hezky a ani záběry z hraní mne osobně neokouzlily. Ale třeba to tentokrát Molyneuxovi vyjde a vrátí se k jasu své zašlé slávy.