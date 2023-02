PC verze The Last of Us se odkládá

3. 2. 2023 19:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zdá se, že ani rok 2023 nebude skoupý na odklady. Tento týden už jsme hlásili šestitýdenní zpoždění Star Wars Jedi: Survivor a hned záhy volá Naughty Dog, že PC verze The Last of Us: Part I datum vydání taky nestíhá. Naštěstí nejde o odklad markantní. Nové datum bylo stanoveno na jen o necelé čtyři týdny později, tedy 28. března.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Zdůvodnění je klasická písnička o vydání takové verze hry, která odpovídá standardům vývojářů i fanoušků, o vychytání posledních much a o odstranění zbylých vad na kráse. „Ve studiu jsme naprosto unešeni láskou a podporou, kterou vyjadřujete The Last of Us v posledních týdnech. Slyšet, jak milujete HBO adaptaci, vidět vaše snímky z foto módu a poznávat vaše příběhy nás ujistilo, že chceme dodat The Last of Us Part I na PC v nejlepší formě," uvádí Naughty Dog na Twitteru.

Je trochu škoda, že dobrodružství Joela a Ellie na osobní počítače dorazí o dva týdny později, než HBO odvysílá poslední díl seriálu. Je docela možné, že existovala celá řada fanoušku, kteří si příběh chtěli zažít na vlastní kůži ještě před finální epizodou. Bude ale zajímavé sledovat, jestli odklad bude mít nějaký dopad na prodeje PC verze.