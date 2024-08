PC verze Dragon Age: The Veilguard bude nabitá moderními technologiemi

23. 8. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jak v BioWare slíbili, tak učinili a v novém příspěvku na svém oficiálním blogu se věnují možnostem a všeobecné podobě PC verze chystaného RPG Dragon Age: The Veilguard.

PC je platforma, kde slavná série začínala, na což prý tvůrci nezapomínají a věnují zvýšenou pozornost tomu, aby se i novinka hrála na počítačích dobře. Zajistit to má úctyhodných 200 000 testovacích hodin, během nichž se vývojáři a testeři snažili pohlídat výkon i kompatibilitu na všech myslitelných počítačových konfiguracích.

10 000 hodin testování pak prý padlo jen na to, aby se The Veilguard hrál co nejlépe jak na ovladači, tak na klávesnici s myší. Případně v libovolné kombinaci pro hráče, kteří při rádi přehmatávají mezi různými periferiemi.

Hra bude podporovat širokoúhlé zobrazení s poměrem stran 21:9, nechá vás libovolně nastavovat šířku úhlu pohledu či odemknout snímkovou frekvenci. Chystá se také plná podpora HDR. Majitele silnějších počítačů zajisté potěší přítomnost ray tracingu a pokud vám v základní desku zdobí nějaká karta trhající beton, budete ji moci jaksepatří provětrat zapnutím „ultra ray tracingu“. S plynulostí obrazu pomohou všechny populární upscalovací technologie: DLSS 3 (včetně frame generation), FSR 2.2 a XeSS.

Na YouTube kanálu Nvidie se zároveň objevila krátká ukázka ray tracingu, která také poprvé naznačila, jak se bude bojovat s mágem. O déšť pestrobarevných efektů, zdá se, nebude nouze:

Je samozřejmě nemožné vynášet erudované soudy, když nevíme v jakém rozlišení, a hlavně jaká grafická karta tuhle ukázku vykreslovala – stránky Nvidie pouze zmiňují, že šlo o kartu ze série RTX 40XX. Ale běželo to pěkně, to zas ne že ne. Všeobecně se zdá, že tvůrci své optimalizaci docela věří, což dokládají i velmi střízlivé hardwarové nároky:

zdroj: BioWare

Dragon Age: The Veilguard vychází 31. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.