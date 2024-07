Dragon Age: Veilguard umožní nastavit obtížnost do nejmenšího detailu, aby se bavili všichni

4. 7. 2024 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

BioWare pomalu a systematicky zveřejňuje skrz sérii článků v magazínu Game Informeru další a další informace o blížícím se akčním RPG Dragon Age: The Veilguard. Nejnovější příspěvek se týká především nastavení obtížnosti a nejsnadněji by se dal popsat tím, že si vlastně budete moci nastavit prakticky všechno.

Pro méně náročné, kteří se nechtějí zabývat posuvníky, budou k dispozici základní obtížnosti. Storyteller pro ty, kteří si chtějí užít příběh a moc neřešit souboje. To je věc, která se začíná stávat standardem, především u RPG, která kladou velký důraz na příběh a jejich síla nutně nektvní jen v soubojovém systému. Adventurer je proště klasická „normální“ obtížnost a pak tu bude Nightmare s nejtěžšími výzvami. Paradoxně zatímco během hry půjde obtížnost měnit podle potřeby, ve chvíli, kdy si zvolíte Nightmare, už se z ní nedostanete. Takže volte opatrně.

Pro ty, kteří chtějí mít svůj průchod velmi specificky definovaný, je tu pak obtížnost Unbound, což je de facto možnost upravit si celou řadu prvků hry. Můžete nastavit, jak moc vám hra bude ukazovat, kam ve světě a při plnění úkolů jít. V boji půjde zapnout či vypnout automatické zaměřování nepřátel. Fajnšmekři si mohou poladit, jak obtížné bude parírování, tedy odrážení nepřátelských útoků.

zdroj: BioWare

Samozřejmě můžete nastavovat i to, kolik poškození vám způsobují nepřátelé, případně měnit množství jejich zdraví, abyste měli snazší či těžší průchod. Můžete změnit míru toho, jak moc po vás nepřátelé půjdou, respektive jak moc prostoru na oddech od nich dostanete. A pokud chcete mít vše opravdu bez stresu a řešit čistě jen příběh, můžete prostě vypnout smrt.

Tvůrci především zdůrazňují, že nic z toho by nemělo být vnímané jako cheatování. Každý si má nastavit hru podle toho, jak chce trávit svůj volný čas. Ostatně, když sáhnete po Nightmare, už z této volby nemůžete couvnout. Sice by mi bylo po chuti, kdyby i tady byla možnost říct, že tady už je to trochu moc, hlavně v momentu, kdy třeba uprostřed hry dojde k nějakému rapidnímu výkyvu v obtížnosti, ale chápu, že Nightmare bude asi vázaná i na zisk trofejí a achievementů.

Dragon Age: The Veilguard vyjde letos na podzim na PC, PS5 a Xbox Series X/S.