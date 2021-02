PC hráči Hitmana 3 si konečně můžou importovat první dvě hry ze Steamu

20. 2. 2021 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

IO Interactive se konečně podařilo vyřešit zapeklitou situaci s digitální distribucí na PC a přichází s importovací funkcí. Majitelé Hitmana 3, který je exkluzivní pro Epic Games Store, si tak do hry můžou přidat lokace z prvních dvou her. To zpočátku nešlo – i proto, že Hitman 2 byl naopak dostupný pouze na Steamu.

Studio se nejprve pokusilo nabídnout hráčům snadné, ale ne moc přívětivé řešení: prodávat lokace z druhého Hitmana v tom třetím se slevou. Což se logicky nesetkalo zrovna s nadšením – proč by hráči měli platit podruhé za něco, co už mají? Nakonec tvůrci přislíbili problém vyřešit bez dodatečného nakupování do konce února.

Všichni zájemci tak teď můžou zamířit na oficiální web, kde je potřeba se přihlásit k IOI účtu a posléze s ním propojit příslušné účty z obchodů, kde máte jednotlivé díly zakoupené. Tím pádem se vám úrovně odemknou ve formě Access Passu a když Hitmana 3 zapnete příště, starší úrovně by se měly automaticky odemknout. Autoři doporučují tenhle proces absolvovat na PC, protože prý není přizpůsobený mobilním zařízením.