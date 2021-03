Payday 3 našlo kapitál na vývoj i následnou podporu. Dočkáme se ho za dva roky

22. 3. 2021 11:53 | Novinky | autor: Patrik Hajda

O Payday 3 v tuto chvíli víme vlastně jenom to, že na něm tvůrci pracují. Nedostali jsme jediný obrázek, a to o jeho existenci víme už od roku 2019. Studio Starbreeze se totiž po neúspěchu Overkill’s The Walking Dead ocitlo v pekle – propouštělo, prodávalo značky, zařízlo projekty a prošlo restrukturalizací. S Payday 3 to vypadalo bledě, ale zdá se, že tvůrci jsou z nejhoršího venku.

Studio Starbreeze oznámilo započetí spolupráce s Koch Media na spoluvydání očekávaného pokračování zlodějské kooperativní série, která se doposud dostala k 28 milionům hráčů. Pro Starbreeze je asi nejdůležitější finanční injekce, kterou jim nová spolupráce přináší.

Koch Media zafinancují vývoj hry, její marketing, ale také obsahovou podporu Payday 3 po 18 měsíců po jejím vydání. Model „hra jako služba“ zafungoval u Payday 2 s dodnes velmi aktivní komunitou, takže se nemůžeme divit, že ho tvůrci zopakují.

Starbreeze si slovy čísel přijde na 50 milionů eur, v přepočtu 1,3 miliardy korun určených na vývoj hry, která je v tuto chvíli plánovaná na rok 2023 pro počítače a nespecifikované konzole. Doufejme, že ty největší problémy má Starbreeze za sebou a Payday 3 jednoho dne skutečně spatří světlo světa.