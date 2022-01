Papež zahájil nový rok písničkou z Undertale

Papež František během své pravidelné audience tenhle týden zvládl například jako už tradičně zkritizovat páry, co se rozhodly nemít děti, ale také si poslechnout legendární písničku Megalovania ze hry Undertale. Ne že by snad papež holdoval videohrám, během audience ale vystoupila skupina žongléřů, kteří pro své představení použili právě tuhle naprosto ikonickou písničku. Pokud nám nevěříte, můžete se podívat na video.

This year just started and we already have the insanity of Megalovania being performed in front of the Pope. pic.twitter.com/QBxGtl9v1c