Overwatch 2 se dalších PvE misí nedočká. Jeho vývojáři nedostali bonusy

25. 3. 2024 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pamětníci mohou zamáčknout nostalgickou slzu při vzpomínce na léto 2016, kdy Blizzard do světa vypustil první Overwatch a ukázal, že dokáže proměnit ve zlato prakticky všechno, na co sáhne. To je ale už dávno, od té doby pověst někdejších legend povážlivě uvadla - studio se potýkalo s celou řadou interních problémů a Overwatch 2 nakonec dorazil v oholené podobě a bez větší pompy, kdy připomínal spíš jen rozšíření pro první hru, kterou beze zbytku nahradil.

Jedním z velkých příslibů pro druhý díl byla implementace PvE obsahu, který měl využít poměrně bohaté příběhové pozadí jednotlivých postav a celého univerza. Podle zdrojů Bloombergu se ale dalších PvE misí Overwatch 2 nakonec nedočká. Na vině jsou prý slabé prodeje prvního balíku, který vyšel loni. Vývojáře, kteří za ním stáli, navíc významně postihla lednová vlna propouštění. Zbylý tým se tak bude nadále plně soustředit na tradiční PvP.

Atmosféře v Blizzardu nicméně nepomáhají okolnosti kolem finančních bonusů za odvedenou práci. Bloomberg hovoří o skoro desetiletém sporu s mateřským vydavatelstvím Activision. Zatímco v minulosti firma rozdělovala bonusy mezi všechny zaměstnance, aby zamezila snaze jednotlivců pracovat jen na těch nejvýznamnějších projektech, někdejší šéf Activisionu Bobby Kotick zastával názor, že odměny by měly být vyhrazeny jen pro ty nejúspěšnější hry.

Kvůli nevýrazným výsledkům Overwatch 2 tak neměl tým dostat žádný bonus, a ačkoli Blizzard v minulosti přislíbil, že alespoň nějakou formu odměn pro zaměstnance zajistí, v minulém týdnu se vývojáři dozvěděli, že nedostanou nic. A to navzdory tomu, že se původně odměny měly rozdělovat na bázi celkového výkonu firmy, nikoli individuálních projektů.

To se ale změnilo v loňském roce, a tak vývojáři MMORPG World of Warcraft nebo Diabla IV bonusy dostali, tým Overwatche 2 ovšem ne. Jak se to projeví na motivaci, ukáže až čas, poslední plány ovšem hovoří o bohatém novém obsahu a mimo jiné i o změně přístupu k free-to-play formě, díky níž by napříště měly být nové postavy okamžitě dostupné všem.