Overwatch 2 je tak rozbitý, že některé hrdiny stahuje z nabídky

Multiplayerová týmová akce Overwatch 2 minulý týden zamířila do předběžného přístupu, a tak není divu, že trpí určitými porodními bolestmi. Ultimátní schopnosti dvojice hrdinů, Torbjörna a Bastiona, jsou natolik rozbité, že byl Blizzard postavy nucen „poslat do opravny“, a tak si za ně dočasně nezahrajete. Za Bastiona vůbec nikde, Torbjörn zůstal alespoň v režimu quick play.

QUICK PSA



Bastion and Torbjörn will be taking a quick trip to the workshop while we iron out a few bugs in their ability kits!



️ Bastion will be unavailable in all modes during this time, while Torbjörn will still be playable in Quick Play. pic.twitter.com/ghjLL5KV7b