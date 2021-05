Outriders patrně dostanou pokračování, Square Enix si pochvaluje úspěch

21. 5. 2021 14:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Přestože Outriders vyšli před necelými dvěma měsíci, už jsem takřka zapomněl na jejich existenci, a to navzdory mnoha hodinám stráveným jejich recenzováním. Počin studia People Can Fly mi rozhodně nesedl a považuji ho za titul, na který si do konce roku vzpomene málokdo. Square Enix na to má ovšem jiný názor.

Vydavatel totiž v tiskové zprávě uvádí, že si hru za první měsíc zahrálo přes 3,5 milionu hráčů. To považuje za dostatečný úspěch na to, aby se z Outriders stala značka, která v budoucnu dostane pokračování.

Samozřejmě je třeba mít na paměti, že se zdaleka nejedná o čísla prodejů, hře výrazně prospěl debut ve službě Xbox Game Pass. Launch navíc velmi pravděpodobně posílilo i nebývalé herní sucho letošního jara, na to se ale chladná řeč čísel neptá.

Je pravda, že komunita kolem hry si ji zřejmě opravdu užívá – průměrný čas v ní strávený činí kolem 31 hodin. Průměrné hodnocení na Metacriticu se pak pohybuje kolem slušných 75 bodů ze 100.