Oslavte ukrajinský den nezávislosti s ukrajinskými hrami. Steam pomůže s výběrem i slevami

25. 8. 2022 16:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V roce 1991 se Ukrajina odtrhla od Sovětského svazu a ukrajinský národ si tento den připomíná každý rok již 31 let, a to vždy 24. srpna. Oslavy proběhly i letos navzdory pokračující ruské invazi.

Herní průmysl vyjádřil Ukrajině podporu již mnoha způsoby – velká i malá studia se stáhla z Ruska a poslala nemalé částky ukrajinskému lidu i tamějším vývojářům. Steam nyní v rámci Indie Cup festivalu zviditelňuje ve svém obchodě právě ukrajinské hry.

Nejde ale jen o slevy, i když ty tu nemohou chybět. Za pár kaček koupíte hry ze sérií Sherlock Holmes od Frogwares, Stalker od GSC Game World či Strategic Mind od Starni Games. Zároveň si ale můžete vyzkoušet i demoverze desítek chystaných či vydaných her, a zjistit tak, co všechno na Ukrajině vzniká a kvůli obecnému přetlaku her uniká širší pozornosti.

Nechybí ani kategorie „Již brzy“ připomínající, na co všechno se od Ukrajinců můžeme těšit. Vedle Stalker 2: Heart of Chornobyl či Sherlock Holmes The Awakened je to například strategická kolonizace Marsu Farlanders, zvířátkový tycoon Super Zoo Story, pirátské RPG Corsairs Legacy, vláčkový tycoon Pixel Express či střílečka Shatterline a desítky dalších her dokazujících, jak silná je ukrajinská herní scéna, a to i v době války.