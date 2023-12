Opičí král přijde v srpnu a v novém traileru vypadá neskutečně

8. 12. 2023 4:43 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Black Myth: Wukong vypadá lépe a lépe a postupně mizí veškeré obavy z neznámého čínského studia Game Science. Ostatně, ještě aby ne, když hra vypadá každým trailerem lépe a lépe. Ovšem tentokrát, společně s datem oznámení, předvedla obrázky, které jsme u ní ještě neviděli a, upřímně, jsme viděli v podobné kvalitě jen párkrát. Tuplem u souls-like hry.

Tentokrát Sun Wu-kchunga sledujeme v době, kdy byl ještě mladý opičáček a ne zhouba démonů i bohů v jednom. Samozřejmě, hra je příběhem knihy Cesta na západ jen inspirována, takže nemůžeme čekat přeříkání jejího děje a nejspíš neuvidíme ani Tripitaku, Písečného mnicha a Prase. Místo toho ovšem uvidíme velkou plejádu velmi různorodých nepřátel, kteří jsou inspirovaní buddhistickou mytologií.

No a samozřejmě uvidíme i spoustu schopností, ať už jde o ty Sunovy, tak i jeho nepřátel. Trailer předvádí hlavně souboje s bossáky a občas to proloží kousky příběhu, který by zde měl také hrát svou roli. Jak moc velkou poznáme 20. srpna, kdy Black Myth: Wukong vychází na PS5, Xbox S/X a PC.