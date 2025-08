Octopath Traveler 0 na obzoru. Studio pracuje i na akčním RPG The Adventures of Elliot

1. 8. 2025 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Milovníci japonské herní tvorby musí vrnět blahem, protože včerejší Nintendo Direct představilo nejen Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, ale i nové RPG ve stylu Octopath Traveler. Malebná série k tomu navíc dostane vlastní prequel.

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales chystá studio Team Asano, které kromě zmíněné HD-2D značky přivedlo na svět ještě Bravely Default a Triangle Strategy. Novinka se sice předchozím projektům stylizací značně podobá, ale tentokrát půjde o akční RPG, kde se promyšlených tahů nedočkáte.

zdroj: Square Enix

Svým způsobem jde o fúzi vizuálního stylu Octopath Traveler s hratelností klasické Zeldy. Hlavním hrdinou se stává chrabrý Elliot, jehož na cestách doplní víla Faie, aby ho podpořila svými paranormálními schopnostmi. Hlavní složkou zábavy bude průzkum rozlehlého herního světa pyšnícího se různorodým prostředím, jeskyněmi, ruinami a mnoha tajnými oblastmi.

Zábava to ale nebude pacifistická, protože snad za každým koutem číhají různá monstra. S nimi se vypořádáte vylepšitelnými zbraněmi, které se řadí do rovnou sedmi kategorií, aby si mohl vybrat každý. Kromě klasických mečů v arzenálu najdete srpy, řetězy a luky, abyste potyčky mohli řešit zblízka i na dálku. Zjevně navíc půjde o adepta na partnerský gaučový koop, protože součástí bude i režim, kde jeden hráč ovládá hrdinu a druhý vílu.

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales zamíří na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2 v průběhu příštího roku. Na druhém Switchi už teď najdete krátkou demoverzi, která vám dá rámcovou představu o hratelnosti.

A když už je řeč o Team Asano, na 4. prosince chystá Octopath Traveler 0. Prequel k oběma předchozím dílům sází na osvědčenou HD-2D grafiku a tahové souboje, které rozšíří o zajímavé novinky. Tentokrát začínáte od úplné nuly (proto to jméno) a postupně se snažíte obnovit říší skrze nové budovatelské mechanismy.

Obnovu si užijí nejen majitelé aktuálních platforem, ale rovněž hráči na předešlé generaci, kterou představuje PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch.

zdroj: Square Enix