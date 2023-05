Ochutnáte Dead Space? Steam experimentuje s časově omezeným zkoušením her

22. 5. 2023 13:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud si na Steamu otevřete kartu hry povedeného remaku Dead Space, narazíte na zajímavou funkci, kterou Valve na vesmírném survival hororu zřejmě testuje: Bezplatné zkoušení her. V praxi to znamená, že si hru zdarma stáhnete a po dobu 90 minut si můžete ověřit, jestli vás titul bude bavit, případně, a to je možná důležitější, v jakém je technickém stavu.

Poslední dobou se totiž vyrojila celá řada třiáčkových titulů, které na PC běží jako chromý pes. Je to případ Star Wars Jedi: Survivor, portu The Last of Us: Part I, a pokud půjdeme na začátek roku, tak i Forspoken. Mít možnost si hru před zakoupením nejprve zkusit, jestli zrovna na vaší hardwarové konfiguraci nehapruje, je velmi vstřícný krok směrem k uživatelům.

Dá se předpokládat, že možnost bezplatného zkoušení nebude dostupná u všech titulů. Už dříve totiž Steam kritizovali vývojáři krátkých nezávislých her, že lidé dohrají jejich dílo a pak požádají o vrácení peněz, na které mají podle refundačního programu do dvou odehraných hodin nárok. Některé hry by tak bylo možné zdarma dohrát klidně i do těch 90 minut „na zkoušku“.

Mimochodem, pokud si Dead Space vyzkoušíte a zalíbí se vám, můžete využít slevu a hrát dál. Brutální horor je od 29. května ve 20% akci.