Očekávaná soulsborne Lies of P se důsledně představuje a ukazuje benchmark

16. 6. 2023 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Alternativní verze příběhu Pinocchia v soulsborne akci Lies of P patří mezi nejočekávanější hry zbytku roku. Každým novým videem a střípkem informací se mu neustále daří lákat na temný mechanický svět, který nabízí nápaditou estetiku a neodpouštějící hratelnost. Právě souboje detailně představuje nové devítiminutové video.

Přináší zevrubný úvod do tamního světa i jednotlivých systémů skrze autorský komentář a hromadu záběrů. Představí se postavy, stejně jako herní mechanismy. Jmenovitě je dobré zmínit třeba možnost skládání zbraní, kdy kombinujete čepele a rukojeti jednotlivých kusů dohromady. Tím dostanete unikátní hybridy s vlastním vzhledem, statistikami i údery.

Ve hře taktéž bude zastoupené opotřebení zbraní, které každým úderem budou ztrácet na účinnosti. Proto je čas od času musíte naostřit či opravit, aby se jejich efektivita nevytratila docela. Každá rukojeť a čepel má navíc svou unikátní schopnost zvanou „Fable Art“, která s nepřáteli udělá krátký proces.

zdroj: Round 8 Studio

Bojové možnosti dále rozšiřují mechanická ramena „Legion Arms“, která odemykají nové herní styly a svému nositeli propůjčují zajímavé dovednosti a efekty, které lze použít k odhalování slabostí jednotlivých nepřátel. Abyste ale během toho všeho vypadali stylově, postupně si odemknete i různé alternativní oblečky.

Jestli se ke hraní chystáte na osobním počítači, mohlo by vás zároveň zajímat oficiální benchmarkové video. V něm specialista na hardware Quasar Zone ukazuje, jak hra běží v rozlišení Full HD a QHD na různých grafických kartách. V testovacím stroji se jinak skrýval procesor i7-13700K a 16 GB DDR5 operační paměti s frekvencí 6 000 MHz.

zdroj: Round 8 Studio

Poslední z nedávných videí se ještě zaměřuje na výsledky testování hry na skupině hráčů. Jednotliví členové si především pochvalují výše zmíněné systémy, které titul odlišují od jiných her z žánru. Také se jim zamlouval pocit z boje, systém parírování, hudba, návrh jednotlivých úrovní i obtížnost, která se jim zdála nekompromisní, ale dobře vybalancovaná.

zdroj: Round 8 Studio

Lies of P vyjde 19. září na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Do 27. června si můžete na jednotlivých platformách vyzkoušet bezplatnou demoverzi.