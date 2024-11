Nový update pro roguelite strategii Against the Storm vám morbouři pořádně osolí

28. 11. 2024 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Populární roguelite strategie Against the Storm, kde budujete síť osad ve snaze zajistit přežití civilizace čelící apokalyptickému dešti, se v průběhu podzimu dočkala svého prvního DLC Keepers of the Stone, ani tím ale péče o hru ze strany studia Eremite Games nekončí. Čerstvý update přidává nový obsah jak do rozšíření, tak i do základní hry.

Dodatek Keepers of the Stone v září do hry přidal nový druh vesničanů – žabáky i nový biom a s nimi související budovy, zakázky a milníky. K prostředí Přímořského háje se teď v updatu 1.5 přidává ještě druhý. Popelavé houští skrývá hromozhoubné úlomky, speciální krystaly, které jsou nezbytné pro výrobu milníků v unikátní výhni. Vedle toho si žabáky budete moct do svých osad přizvat o něco dříve, konkrétně na deváté úrovni.

Péče se kromě rozšíření dočkává v nové aktualizaci i základní hra. Kromě obligátních oprav chyb a drobných změn v balancu se můžete těšit na jednu novou surovinu a typ mise. Zapovězená města vás nechají znovu osidlovat osady, kde předchozí místokrálové selhali. Můžete tedy využít některé dříve postavené budovy a nezačínat na zelené louce. Do duševních ran dřívějších neschopných budovatelů můžete také nově začít přisypávat sůl, onu novou surovinu, kterou můžete těžit a využívat ve stávajících výrobních řetězcích.

Against the Storm můžete i s updatem 1.5 hrát na PC – hru pořídíte na Steamu, GOGu, Epic Games Store či Microsoft Store, dostupná je také v počítačové verzi předplatného Game Pass.