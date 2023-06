Nový trailer potvrzuje datum vydání Frostpunk 2 na příští rok

11. 6. 2023 23:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Po několika letech od oznámení konečně víme, kdy očekávaný Frostpunk 2 vyjde. Tedy, víme to zatím jen velmi přibližně, ale i tak je aktuálně slíbené vydání na rok 2024 lepší než žádné datum vydání. Tvůrci z 11 bit Studios to oznámili v rámci dnešní PC Gaming Show.

Oznámení Frostpunk 2 jsme dostali už v srpnu 2021 a ještě si minimálně několik měsíců počkáme. Každopádně se můžeme těšit na větší důraz na lidi, jejich rozdílné ambice a různé povahy. A jakkoliv bude středobodem hry opět město, lidská povaha by měla na povrch probublávat mnohem víc, než dřív.

Frostpunk, jakkoliv výborný, totiž nebyl zrovna pozitivní a mysl povznášející hrou a zdá se, že dvojka bude společnost na pokraji anarchie akcentovat ještě víc. A to včetně takových věcí jako jsou zvětšující se sociální rozdíly, hrozby nad rámec základního přežití a celé to bude opět zahalené do mrazivého postapokalyptického prostředí.

Jednoduše nic pozitivního, ale pokud se dvojka podaří alespoň tak jako jednička, máme se na co těšit.