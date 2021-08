Nový trailer na Guardians of the Galaxy představuje šarmantní Lady Hellbender

6. 8. 2021 11:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Během letošní konference Square Enixu na E3 nás čekalo pořádně vypečené překvapení – novou hrou od studia Eidos Montreal není pokračování Deus Ex nebo Thiefa, nýbrž adaptace komiksových Guardians of the Galaxy. Vyjít má ani ne za půl roku, a tak je čas na nový trailer.

V něm máte jedinečnou příležitost seznámit se s Lady Hellbender, velitelkou Hellraisers, královnou Seknarf Nine a sběratelkou příšer s hlasem jako med. Ta se zrovna setkává s potenciálním prodejcem, než ale stihne dojít k uzavření obchodu, dorazí právě obávaní galaktičtí Strážci, kteří jí jdou dle vašeho uvážení prodat buď Rocketa, nebo Groota.

zdroj: Foto: Square Enix

Lady Hellbender hned padne do oka Drax, přičemž ho coby Star-Lord můžete buď podpořit ve flirtování, nebo se snažit ji zaujmout sami. Když jí Peter Quill ukáže svou vizitku, není zrovna dvakrát nadšená. Rozhodně jde o začátek krásného vztahu plného lásky i nenávisti.

V dokumentární verzi téhož traileru vysvětluje vedoucí animace Darryl Purdy, jak se v této situaci Strážci vůbec ocitli: „Potom, co byli zatčení a pokutovaní, Strážci dluží pěknou hromádku kreditů mezigalaktické armádě Nova Corps. Rozhodnou se rychle si vydělat tím, že Rocketa či Groota prodají Lady Hellbender. Jakmile na obchod přistoupí, plánují Lady Hellbender podrazit, vplížit se do její pevnosti a zachránit odprodaného kamaráda.“

zdroj: Eidos Montreal

Akční adventura bude mít přes 6 hodin cutscén, ve většině z nich se objevuje alespoň pět Strážců a dost často i nějaké další známé postavy z univerza Marvelu. Dle slov vývojářů se nemusíte bát ani o osmdesátkový soundtrack – objeví se na něm hity od Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block nebo od Ricka Astleyho.

Guardians of the Galaxy vycházejí 26. října 2021 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S a Switch.