Nový trailer na Forspoken baví internet svou trapností

12. 8. 2022 15:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Akční RPG Forspoken se po nedávném druhém odkladu chtělo připomenout krátkou upoutávkou, místo těšení na lednové vydání ale půlminutové video vyvolalo hlavně spoustu posměchu a okamžitě se stalo zdrojem spousty zábavných parodií.

Co je tady vlastně k smíchu? Samotné záběry, byť trochu zběsile sestříhané, jsou vlastně v pohodě. Horší je to s tím, co hlavní hrdinka Frey říká, a jak to její dabérka Ella Balinska pronáší. „Takže si to shrňme. Jsem někde, kde se tomu určitě neříká Země... Vidím zku*vený draky a... jo, povídám si s náramkem. Aha, oukej, tohle já teďka dělám. Kouzlím, zabíjím namakaný příšery... Nejspíš budu brzo i lítat,“ vysvětluje Frey s dikcí a oduševnělostí šestnáctky, která to na místní diskotéce přehnala s mojity za 89,- a teď se před domovními dveřmi snaží uklidnit, aby to na ní doma nepoznali.

A beautiful and cruel new land? Twisted monsters? An array of magical abilities? Sentient jewellery!?



Welcome to the world of #Forspoken. pic.twitter.com/46diiLnQ7M — Forspoken (@Forspoken) August 8, 2022

Nic proti sebeironickým postavám, ve hrách si navíc pro sebe povídá kde kdo. V tomhle případě to ale působí jako jedna velká křeč, která je tak nenuceně nucená, až to začíná bolet. Na druhou stranu, takový Stranger of Paradise byl v trailerech taky trapný až hrůza a jakou mu to zajistilo pozornost.

Pokud vás tenhle klip na hraní Forspoken příliš nenavnadil, nejste sami. Ale naštěstí máme internet a lidi se spoustou volného času, kteří neváhali a nepromeškali příležitost se do této marné marketingové snahy trochu strefit. Jak by to vypadalo, kdyby se podobný způsob propagace rozhodli zvolit třeba ve FromSoftware, Sony nebo Sega? V odpovědích k původnímu twitterovému příspěvku najdete stovky dalších variací.

Who me? Yeah I’m a freakin GOD as it turns out. Shyeah I’m all about that axe life. That handsome devil next to me? Fam, that’s literally my BOY. He can thank me for his good looks AND formative trauma. It’s not easy fighting heCkin VIKINGS. But Honestly? Being a parent ragnaroxx pic.twitter.com/CK1owzyzhM — Nicholas Kole (@FromHappyRock) August 9, 2022



Snad vám parodie na nepovedený trailer zkrátí čekání na samotné Forspoken, které má po svém druhém odkladu vyjít 24. ledna 2023 na PC a PS5. Doufejme, že samotná hra bude disponovat lepšími kvalitami, než jakou je nekonečný memový potenciál.