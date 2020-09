Nový trailer dokazuje, že i Serious Sam 4 má příběh

22. 9. 2020 10:19 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Již tento čtvrtek zjistíte, co předcházelo celé akční sérii Serious Sam. V novém pokračování Serious Sam 4 se titulní drsňák seznámí s mimozemskou hrozbou, která netouží po ničem jiném než po vyhlazení lidstva. A lidstvo netouží po ničem jiném než se nezvaným návštěvníkům postavit.

Nebude to one man show, ruku k dílu přiloží i armáda. A jak vidno v příběhovém traileru, Sam nebude se spojenci úplně zajedno. Vypadá to, že vedle bezduchého kropení hord stovek až tisíců ikonických i nových nepřátel budete skutečně sledovat béčkové předělové scény vyprávějící pravděpodobně neméně béčkový příběh.

Ale třeba to bude sranda! U nás už se pracuje na recenzi, na jejíž verdikt si ještě musíte počkat. Serious Sam 4 vychází tento čtvrtek, 24. září, pouze na počítačích.