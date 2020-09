Nový mod kombinuje Crusader Kings 3 a Tonyho Hawka

15. 9. 2020 15:15 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Všichni hráči, kterým se zalíbily středověké intriky v Crusader Kings 3, jistě netrpělivě očekávají nevyhnutelný příchod obřích fanouškovských modifikací, které celou hru změní k nepoznání, třeba ji překlopí do světa Hry o trůny. To sice pro moddery znamená spoustu práce, ale už jsme si zvykli, že pilné komunitní včeličky dokážou i nemožné. Dalším důkazem budiž Tony Hawk’s Pro Crusaders 1 + 2.

Ano, oči vás nešálí. Někdo, konkrétně tvůrce nesoucí pyšné jméno Voffvoffhunden, se rozhodl vytvořit nejambicióznější crossover v historii a Crusader Kings propojil s Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Což znamená, že místní králové se místo lovu, hostin a válek mohou oddávat jiným radovánkám – těm na prkně.

Mod prý vznikl kvůli nerozhodnosti Voffvoffhundenova kamaráda Garyho, který si nemohl vybrat, jestli chce hrát Crusadery, nebo Tonyho Hawka. No a tak si teď může stáhnout balíček, který mu do středověké strategie přidá přes 20 nových eventů spojených se skejtováním. Ale všichni králové, kteří si stoupnou na prkno, si musejí dávat pozor na přílišnou sebedůvěru. Pokud se rozhodnou skočit příliš obtížný trik, taky by je to mohlo stát život.

Ale triky na skejtu taky dokážou život zachránit. Když totiž z východních stepí dorazí veliký Čingischán a začne krvelačně pokukovat, koho že by to mohl poplenit a vyvraždit, bude všechny správné skejťáky ignorovat. Přece by nezabíjel svoje bratry, protože Čingischán je, dámy a pánové, tou největší skejťáckou legendou v historii!

Geniální. A možná že s modem ještě není konec, protože hráči se v diskuzi na stránce modu ve Steam Workshopu dožadují dalších prvků. Jeden by byl třeba rád za nový nástupnický zákon, podle nějž by trůn vždycky připadl tomu nejlepšímu skejťákovi v dynastii. A jestli tohle není ten správný meritokratický způsob, jak vybrat absolutního vládce, tak už vážně nevím.