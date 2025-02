Nový hrad v Songs of Conquest pošle na zteč proti zlu sílu přírody. Hra vyjde v březnu na mobily

18. 2. 2025 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Duchovnímu nástupci legendárních Heroes of Might and Magic, tahovce Songs of Conquest, chybělo k dokonalosti velmi málo. Třeba jen více hradů. Naštěstí ve švédském studiu Lavapotion jsou si toho vědomi, a proto plánují tento nešvar napravit už druhým DLC s názvem Roots, které do hry přidá novou frakci založenou na biologické síle.

zdroj: Lavapotion

Studio se dělí o první náhled na to, co můžeme od nového hradu čekat – oživlé plazivky, chodící houby, vzkříšená těla nepřátel v rozkladu. Hluboko v temném hvozdu Wyldwoodu číhá vědomá kolonie flóry, hub a kostí ztracených hrdinů, kterou vedou záhadné stromové matky. Kolektivní vědomí frakci žene hlavně za přežitím.

Roots jsou starší než ostatní frakce Songs of Conquest a právě jejich původ odhalíme v příběhových mapách a kampani. Vedle nových jednotek přibude, stejně jako v případě přechozího výborného frakčního DLC Vanir, také nový biom – temné bažiny. Stejně tak můžeme čekat nové artefakty, schopnosti a body zájmu na mapě.

DLC Roots vyjde pro Songs of Conquest v létě, už teď si jej můžete přidat do seznamu přání na Steamu. Hra vyšla po PC loni na podzim na konzole PS5 a Xbox Series X/S, chystá se 13. března taky na mobilní telefony iOS a Android. Od nás si v recenzi odnesla devítku a získala druhé místo mezi nejlepšími strategiemi roku.