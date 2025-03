Novinky s Pokémony: Legends Z-A dorazí na podzim, nové balíčky pro TCG Pocket jsou za rohem

27. 2. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Na dnešní prezentaci novinek ze světa Pokémonů se dle očekávání ukázaly první záběry z hraní chystaného městského Pokémon Legends Z-A spolu s užším časovým oknem, kdy nové RPG z populárního světa zaměřeného na chytání a trénování příšerek vyjde. Dočkat bychom se měli ke konci roku 2025.

V upoutávce se sice neukázali žádní noví Pokémoni nebo mega evoluce, ale dozvěděli jsme se aspoň, jaké startovní parťáky si budete moct vybrat: trávové druhy reprezentuje Chikorita, vodní krokodýl Totodile z generace Gold & Silver, ohnivé potom prasátko Tepig z Black & White.

Krátce se ukázal také nový soubojový systém, kde svými příšerkami zřejmě budete moct různě pohybovat po bojišti a jejich útoky se budou odvíjet od vzdálenosti od protivníkova Pokémona.

Zatímco na Pokémon Legends Z-A si ještě chvíli počkáme, do mobilního Pokémon TCG Pocket dorazí nové rozšíření už zítra, 28. února. Čtvrtá edice balíčků s názvem Triumphant Light se zaměří na Arcea a Pokémony z regionu Sinnoh, společně s novými kartami, trenéry a premiérou Pokémonů s unikátními řetězovými schopnostmi.

V rámci oslavy dnešního dne Pokémonů pak všichni hráči TCG Pocket obdrží booster zdarma. Mobilní karetní hra navíc slaví významný milník - od říjnového spuštění si ji stáhlo přes 100 milionů lidí.

Kromě toho jsme se dočkali také oznámení Pokémon Champions, hry pro Switch, iOS a Android od The Pokémon Works (pod dohledem Game Freak), která se zaměří vysloveně na bitvy. Nic moc dalšího o chystaném titulu nevíme, ale podle všeho naváže na odkaz série Pokémon Stadium. Budete si ji moct propojit s rozhraním Pokémon Home a sdílet tak pochytané potvůrky z Pokémon Go či Scarlet & Violet.

Další drobné novinky se chystají i do dalších her z univerza Pokémonů. Pokémon Go o víkendu čeká Unova Tour. Pokémon Unite v sobotu dostane hratelné postavy Suicune, Alolan Raichu a Alcremie. Pokémon Sleep přidá Cresselii a Darkrai a Pokémon Cafe ReMix se dočká nových předmětů a outfitů.

A nakonec nás v září 2025 na Netflixu čeká nová série Pokémon Concierge, která v krátkém traileru láká na Shinx a Arcanine. Pokud jste první řadu zatím neviděli a neholdujete streamovací službě, můžete se na první čtyři epizody podívat do 9. března zdarma na YouTube.