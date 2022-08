Nové video vám přehledně vysvětlí přednosti A Plague Tale: Requiem

19. 8. 2022 17:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Zatímco od vydání prvního dílu A Plague Tale: Innocence uběhly už tři roky, v herním čase bude jedničku a chystanou dvojku dělit pouhých šest měsíců. Hlavní hrdinové zůstávají stejní, a tak se můžete těšit na návrat Amicie a Huga. Pořád to jsou děti, které si pamatujete z předchozího dobrodružství, byť se jisté změny nevyhnuly ani jim.

Události prvního dílu nebyly zrovna růžové, a tak si oba protagonisté prošli vývojem, díky kterému je z nich v Requiem mnohem efektivnější duo. Amicia se musela naučit pořádně bojovat, a tak bude mnohem drsnější, bude se umět ohánět kuší a hlavně dokáže využít prostředí ve svůj prospěch. S Amicií se můžete těšit na tak trochu improvizované souboje, stealth a vůbec taktiky vzdáleně připomínající styl partyzánského boje.

Něco takového bude ve dvojce opravdu potřeba, protože v jedničce jste stáli proti inkvizici a anglickým vojákům, tedy poměrně organizovaným a do jisté míry předvídatelným oponentům. Ti jsou ale dávno pasé a ve dvojce si na vás brousí zuby hlavně žoldáci a pašeráci, tedy nečitelnější a mnohem násilnější typ nepřátel.

Naštěstí pro vás se budou v A Plague Tale: Requiem odehrávat souboje leckdy v otevřených prostorech a s výrazně více možnostmi. Jak pak v praxi k nepřátelům přistoupíte, je na vás, flexibilitu tu budete mít mnohem větší než dřív.

To by mělo platit i o používání dobře známých krys, které má pod palcem Hugo. Ten se posunul z víceméně pasivního pozorovatele děje do mnohem aktivnější role: Jeho schopnosti ovládat krysy jsou nesmírně silné, ale taky nebezpečné i pro něj samotného. Čím víc je totiž budete používat, tím větší šrámy Hugovi způsobíte. S takovou mocí musíte nakládat s rozvahou a opatrností.

A Plague Tale: Requiem vyjde už 18. října na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a díky cloudovému hraní i na Switchi.