Nové studio pod vedením Wizards of the Coast pracuje na Transformerech a G. I. Joe

27. 9. 2021 14:01 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hračkářský gigant Hasbro, který je už nějakou dobu vlastníkem studia Wizards of the Coast, jemuž vděčíme za Dungeons & Dragons či Magic: The Gathering, chce začít pořádně fušovat do videoher. Pověřil Wizardy založením nového studia nazvaného nezapamatovatelně New Raleigh-Durham Studio, ve kterém budou vznikat AAA hry pod značkami Hasbra.

Tuto herní divizi povedou veteráni herního průmyslu z velkých společností, z nichž je jmenovaná pouze jedna – WB Games, která má na svědomí třeba arkhamskou sérii s Batmanem. New Raleigh-Durham Studio momentálně chystá hry pod taktovkou značek Transformers, G. I. Joe, Micronauts a Ouija.

První miniaturní detail se dozvídáme o hře podle G. I. Joe, která bude akční adventurou z pohledu třetí osoby, na niž studio ze Severní Karolíny najímá šéfa výtvarné stránky, vedoucího animátora, vedoucího designéra a technického šéfa.

Bohužel nedostáváme jediný obrázek, datum vydání, vlastně ani jméno této hry, takže si asi ještě pořádně počkáme. Potenciál nového studia je ale veliký díky obrovskému zástupu více či méně známých značek Hasbra.

Patří k nim například Ghostbusters, Power Rangers, Axis & Allies, pracují s Marvelem, Star Wars i zmíněnými Dungeons & Dragons a Magic: The Gathering. Doufejme, že nás čeká fajnová budoucnost!