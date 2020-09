Nové DLC pro Armu 3 přidává Československou lidovou armádu

22. 9. 2020 16:31 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tuzemská Bohemia Interactive se nedávno rozhodla více spolupracovat s tvůrci modů a jejich tvorbu pak vydávat coby oficiální DLC, z nichž si zisk rozdělí přímo s autory. Prvním takto oznámeným rozšířením byla loňská Global Mobilization – Cold War Germany, k níž se zanedlouho přidá druhé DLC s názvem CSLA Iron Curtain.

Za tímto poněkud kryptickým názvem se skrývá výlet do alternativní historie za dob studené války, konkrétně do Československa v osmdesátých letech. Zkratka CSLA tedy neoznačuje nic jiného než Československou lidovou armádu alias ozbrojené složky našeho státu mezi roky 1954 a 1990. A vzhledem k tomu, že jak Bohemka, tak přímo tvůrci z CSLA Studio pocházejí z Česka, si můžete být jistí, že bude tohle DLC historicky věrné.

Nakouknout budete moct dokonce i za přísně střeženou hranici se Západním Německem. CSLA Iron Curtain nabídne 256 kilometrů čtverečních velkou mapu s lesy, údolíčky, horami a charakteristickou architekturou včetně hradu. Po mapě se budete moct pohybovat v osmdesátkových vozidlech a helikoptérách, ale taky po železnici. Nejen tahle technika bude dobová, totéž by se mělo týkat i zbraní a vybavení Čechoslováků, Američanů i místních rebelů.

Počítat můžete jak se singleplayerovými scénáři, tak i s novými misemi v multiplayeru. Pokud jste věrnými fanoušky Army 3, možná se i k vám dostane pozvánka do plánované uzavřené bety CSLA Iron Curtain určené pro vybrané členy komunity. Ostatní si na „co by, kdyby…“ rozšíření ze studené války budou muset počkat – ale ne déle než do konce letošního roku.