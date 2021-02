Nová střílečka Rainbow Six neponese podtitul Quarantine ani Parasite

16. 2. 2021 19:11 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Internet včera rozčísla zpráva, že by se oznámený Rainbow Six Quarantine měl přejmenovat na Rainbow Six Parasite, a to na základě oficiálního obrázku, který web MP1st objevil v hlubinách PlayStation Network. Objevuje se na něm hlavní hrdinka Ela pokrytá slizem na jasně žlutém pozadí s novým logem, stejně jako schematické nákresy handheldu PlayStation Vita s totožným logem.

zdroj: MP1st zdroj: MP1st

Server PCGamesN nicméně kontaktoval zástupce Ubisoftu a dostalo se mu následující odpovědi: „Ačkoliv jsme nedávno oznámili, že dojde k přejmenování Rainbow Six Quarantine, ‚Parasite‘ je pouze dočasná náhrada pro interní použití, která se dostala na veřejnost kvůli nedávnému veřejnému testování. Můžeme nicméně potvrdit, že jde o autentické obrázky, a o více detailů o hře včetně data vydání se podělíme brzy.“

Rainbow Six Ne-Quarantine Ne-Parasite je chystaná primárně kooperativní střílečka, kde se skupina tří operátorů snaží poprat s neznámou hrozbou ohrožující lidstvo. K jejímu oznámení došlo ještě před vypuknutím celosvětové pandemie. O přípravách ke změně názvu Ubisoft informoval ve své aktuální finanční zprávě.

Několikrát odložená hra ze světa Duhové šestky od Toma Clancyho stále nemá datum vydání, ale právě kvůli nedávným veřejným betatesty se spekuluje, že by mohla vyjít už letos na jaře. Ubisoft uvádí pouze vágní rok 2021.