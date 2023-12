Nová městská akce Last Sentinel vás zavede do futuristického Tokia

8. 12. 2023 14:55 | Novinky | autor: Adam Homola

Jednou z novinek letošních The Game Awars byl Last Sentinel, od neznámého studia Lightspeed. Jenže to je plné veteránů z Naughty Dogu, Respawnu a Rockstaru, tak snad se tvůrcům podaří přetavit své zkušenosti z předchozích titulů i do čerstvě oznámené novinky.

A o čem že Last Sentinel bude? Inu, na to si budeme muset ještě počkat. Zatím máme jen extrémně stručnou informaci o tom, že půjde o příběhovou akční hru zasazenou do otevřeného světa. Konkrétně do rekonstruovaného Tokia desítky let v budoucnosti. A to je asi tak všechno, co nám jsou tvůrci schopní v tuto chvíli sdělit.

V Lightspeed Studios se na Last Sentinel pracovalo poslední čtyři roky, a to po vedením Steva Martina, veterána z Rockstaru.

Last Sentinel sice z prvotního nástřelu vypadá velice zajímavě, nicméně o hře jako takové nevíme prakticky nic a nejen že neznáme ani přibližné datum vydání, nevíme ani na jakých platformách hra vyjde. Dost možná se tak téhle akce dočkáme až někdy v roce 2026 či později?