Nová Forza Motorsport má na Xboxu běžet ve 4K / 60 FPS s ray-tracingem. Je to vůbec možné?

21. 6. 2022 17:00 | autor: Jiří Svák

V rámci „falešné E3“ ukázal Microsoft konečně záběry z nového dílu Forza Motorsport. Při prezentaci vývojáři rovnou prozradili, na jakou vizuální kvalitu cílí – a plány jsou to opravdu ambiciózní.

Forza Motorsport (ano, bez číslovky za názvem, jak je poslední roky v oblibě) by měla na silnějším z nových Xboxů běžet ve 4K při 60 FPS, a dokonce i s ray-tracingem v reálném čase. To by byl oříšek i pro high-endové herní PC, které svým výkonem Xbox Series X značně převyšuje. Alespoň trochu jasno nám v tom udělali redaktoři z Digital Foundry, kteří herní záběry podrobili pečlivé analýze, z níž lze rámcově vyvodit, k jakým ústupkům se autoři uvolili, aby svého cíle dosáhli.

Nastolená meta je totiž vzhledem k historii studia jen velmi těžko představitelná. Vývojáři Turn 10 v předešlých dílech Forza Motorsport cílili na nativní rozlišení s vyhlazováním 4x MSAA. Vykreslit samo o sobě nativní 4K v 60 FPS není žádné lehárko, a přidáte-li k tomu výkonnostně náročné vyhlazování MSAA a ještě efekty ray-tracingu, zdá se to jako příliš velké sousto.

Autoři hry se tak museli dopustit určitých kompromisů, které ostatně odhalují i záběry ze hry. Podle Digital Foundry z nich vyplývá, že 4K ve hře nemusí být nativní. Na určitých objektech bez vyhlazování lze zřetelně vidět úbytek rozlišení oproti 4K, hra tedy může rozlišení nějak dynamicky upravovat. Rovněž u vyhlazování se zdá, že vývojáři opustili výkonnostně velmi „drahou“ metodu MSAA a nahradili ji pravděpodobně temporálním antialiasingem. Ten neposkytuje tak dobré výsledky jako MSAA, což je v záběrech při přiblížení poznat, ale zase je podstatně méně náročný na výkon.

A jak to vypadá s ray-tracingem? Ten by měl být údajně zapnut v rámci celé hry, a to i během závodění. Zdá se však, že na trati půjde pouze o efekt odlesků, plně ray-tracované nasvícení scény se objeví pouze ve fotomódu, garáži a v replayi. RT odlesky při gameplayi navíc vypadají jako méně náročná varianta, která odráží objekty jako zrcadlo. Ano, ostře vypadající odraz na kapotě se na první pohled může jevit jako kvalitnější efekt, ale v reálu to takto vypadat nebude. Odraz bude spíše rozostřený, protože musíme vzít v potaz kvalitu materiálu (většina není hladká jako sklo), bude mu ubývat sytost podle vzdálenosti odráženého objektu či bude na okrajích rozptýlený. Taková realističnost ale stojí výkon, v reálném čase během závodění se tak budeme muset pravděpodobně spokojit s kompromisními RT odlesky ala zrcadlo. Na druhou stranu, u naleštěných supersportů k tomu asi výhrady mít nebudeme!

Viděli jste někdy tak zrcadlově lesklý brzdový kotouč? | zdroj: Foto: DigitalFoundry

Jasné ani není, zda se dočkáme možnosti, jak zapnout kvalitnější RT efekty včetně globálního nasvícení i mimo garáž, replay či fotomód. Na Xboxu s nejvyšší pravděpodobností ne, alespoň na PC by však mohli vývojáři tuto volbu povolit, vzhledem k vysokému výkonu nejsilnějších sestav i možnosti si nastavení podrobně upravit dle preferencí. Umím si představit, že mnozí uživatelé by pro kvalitnější ray-tracing klidně obětovali jiný grafický efekt.

Když už jsme u PC, je nutno zmínit, že studio zpětně přiznalo, že herní záběry Forza Motorport byly natočeny právě v PC verzi, nikoliv na Xboxu, což by člověk vzhledem k hlavním bodům prezentace očekával. Microsoft však přispěchal s ujištěním, že ve stejné kvalitě hra běží i na Xbox Series X – inu dobrá, moc důvěry to tedy ale nevzbuzuje.

Nastolený scénář v podobě 4K / 60 FPS + ray-tracing nicméně na Xboxu může být reálný, s přihlédnutím k odhaleným ústupkům ve vykreslování. Navíc do vydání zbývá ještě dost času, kdy mohou vývojáři běh hry vypilovat. Snad tedy bude Forza Motorsport první hrou na Xboxu, co zaškrtne všechny prodejní argumenty nové generace. Hra se má na pultech obchodů objevit na jaře příštího roku.