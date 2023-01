Nintendo zvyšuje produkci Switche. Cílí na 150 milionů prodaných kusů

20. 1. 2023 14:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hybridní konzole Nintendo Switch už pět let v řadě dominuje prodejním žebříčkům, a dokazuje tak, že za úspěchem hardwaru nemusí být jenom výkon. Zdá se, že stejného úspěchu chce Nintendo dosáhnout i letos a k tomu vyrobit ještě více konzolí kvůli zvýšenému zájmu o novou Zeldu.

zdroj: Vlastní foto autora

V letošním fiskálním roce, který končí v březnu, chtěl japonský výrobce konzolí původně dodat do obchodů 21 milionů kusů zařízení. Cíl však v listopadu kvůli nedostatku komponent přehodnotil na reálnějších 19 milionů. V příštím roce chce toto číslo překonat. V tak pozdním životním cyklu hardwaru jde podle serveru Bloomberg o bezprecedentní krok. Jen pro představu, mnohem mladší PlayStation 5 plánuje vydat 23 milionů konzolí, tedy zhruba podobný počet jako šest let starý Switch.

Nintendo údajně očekává rostoucí poptávku v návaznosti na některé vysoce očekávané tituly. Například 12. května vychází pokračování exkluzivní dobrodružné hry v otevřeném světě The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Letos by také měla vyjít roztomilá strategie Pikmin 4. Série možná není v evropském kulturním prostoru tak známá, ale v Japonsku se každý díl pravidelně umisťuje v čele prodejních žebříčků.

zdroj: Nintendo

„Prodeje Switche mohou v nadcházejícím roce ještě podpořit speciální edice konzolí. Například edice s chystaným dílem The Legend of Zelda by určitě přilákala i zákazníky, kteří už konzoli mají, aby si koupili další sběratelský kus,“ uvedl pro Bloomberg analytik Hideki Jasuda.

Pokud by Nintendo v nadcházejícím fiskálním roce skutečně překonalo ten letošní, tedy více než 19 milionů kusů, dostalo by se za magickou hranici 150 milionů kusů. To je rekord, který se ve videoherní historii zatím povedl pouze konzoli PlayStation 2.