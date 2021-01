Nintendo představuje limitovanou edici Switche v Mariových barvách

Značka Super Mario Bros slaví 35. narozeniny a Nintendo neponechává nic náhodě. Kromě nedávno vydané kolekce starších 3D dílů a chystaného portu Super Mario 3D World s expanzí Bowser's Fury pro Switch nyní oznámilo i tematickou limitovanou edici své hybridní konzole.

Mario Red & Blue Edition je přesně taková, jak slibuje název – syté odstíny červené a modré barvy naleznete na všech součástech balení. Výrazně červená je dokovací stanice pro připojení k televizi stejně jako samotná konzole a dvojice ovladačů Joy-con.

This Mario Red & Blue Edition #NintendoSwitch will be available in stores starting 12/02. Let’s-a go! #SuperMario35 pic.twitter.com/1WUCfiqwUo