Nintendo opět popírá existenci Switche se 4K rozlišením. Svědectvím vývojářů navzdory

Spekulace o silnější verzi Switche schopné zvládat rozlišení 4K se objevují v pravidelných intervalech, navzdory prohlášením Nintenda o tom, že nic takového momentálně není v plánu. Aktuální report má na svědomí magazín Bloomberg a tentokrát si vysloužil dokonce přímou reakci od japonského herního giganta.

Bloomberg ve své zprávě tvrdí, že hned 11 vývojářských studií dostalo devkity nové verze konzole, které mají k větší množství paměti pro debugování programů a portů umožňujících připojení k PC (pro potřeby vývojářů). Kromě toho se ale jejich vlastnosti neliší od těch, které budou mít zákazníci následně doma. Zatímco současný model Switche je schopen produkovat obraz v 1080p, nový má údajně zvládat rozlišení 4K.

Mezi zdroje Bloombergu patří mimo jiné i nejmenovaný zaměstnanec studia Zynga, ale jeho mluvčí Sarah Ross po zvěřejnění článku popřela, že by firma měla k dispozici vývojářskou verzi nového Switche. Samo Nintendo seznam otázek od Bloombergu označilo za plný nepřesností. Na Twitteru následně reagovalo prohlášením, že v současnosti nic podobného skutečně nechystá a jedinou v současnosti chystanou iterací je OLED verze Switche, která přinese větší a kvalitnější obrazovku a několik úprav docku. Výkon konzole ale zůstane stále stejný.

A news report on Sept. 30, 2021(JST) falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. (1/2)