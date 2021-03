Nintendo chystá remaky Pokémon Diamond/Pearl i nové Pokémon Legends: Arceus

1. 3. 2021 17:20 | Novinky | autor: Adam Homola

The Pokémon Company minulý týden oznámila hned dvě, respektive tři velké novinky. První dvojicí je remake Pokémon Diamond and Pearl z let 2006/2007. Moderní předělávka obou verzí bude k mání v druhé polovině letošního roku a na pultech virtuálních (a asi pořád i některých fyzických) obchodů je najdeme pod názvem Pokémon Brilliant Diamond a Pokémon Shining Pearl.

Remake zachová původní estetiku her, ale samozřejmě je podstatně vylepší o modernější vizuální styl. Klíčové, ikonické prvky z původních her jako například města a cesty ale zůstanou zachovány. Hráči, kteří mají Diamond a Pearl najeté nazpaměť, by se tu ztrácet neměli.

Vedle grafiky a vizuálního stylu sáhnou tvůrci také na některé věci z ranku quality of life, prý tak trochu po vzoru novějších her série. Na začátku hry si vyberete ze tří startovních Pokémonů, Turtwig, Chimchar, nebo Piplup, zatímco roli legendárních Pokémonů zastanou Dialga (Brilliant Diamond) a Palkia (Shining Pearl). Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl vyjde na Switch ještě letos.

Vedle remaků si The Pokémon Company přichystala ještě oznámení zbrusu nového Pokémon Legends: Arceus. Ten vyjde až v prvních měsících příštího roku na Switch a namísto lineárních nalajnovaných cest vás zavede do velkého otevřeného světa zasazeného do regionu Sinnoh.

Soudě dle traileru v něm budete moct házet Poké Bally a nic netušící Pokémony s jejich pomocí chytit i bez soubojů. Některé části hry Arceus vypadají z traileru dost podobně jako ona jedna otevřená pasáž z posledního velkého Pokémon Sword/Shield a stejně jako ona i Arceus působí po grafické stránce docela nevábně.

Pro víc informací o nových dílech stačí zamířit buď na oficiální web hry, nebo se můžete kouknout na celou prezentaci firmy k příležitosti 25. výročí.

