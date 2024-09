NHL 25 láká na chytřejší umělou inteligenci a opouští staré konzole

9. 9. 2024 15:47 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Divize EA Sports vydavatelství Electronic Arts o víkendu ukázala první záběry z hraní letošního ročníku virtuálního hokeje. NHL 25 z dílny vancouverské pobočky se představuje na ploše necelých pěti minut, kde dojde na představení inovací doplněných o ukázky přímo ze hry. Kromě klasických aktualizovaných soupisek se letos můžete těšit na chytřejší umělou inteligenci, změny v mechanismu bruslení, na detailnější animace potyček na ledě i na realističtější obličeje hráčů.

zdroj: EA Sports

Nejnovější díl přichází se systémem vtipně nazvaným Ice-Q, který má obecně vzato vypomáhat celému hernímu enginu, aby herní dění co nejvíce simulovalo reálný hokej. Ať už mluvíme o umělé inteligenci spoluhráčů i protihráčů, proměnlivých fyzikálních vlastnostech ledu, nebo o animacích. V letošním díle byste měli postřehnout i nové animace a akce u střetů, stejně jako při zakončování.

Další probíranou novinkou jsou inovace u funkce Vision Control, kdy se při přidržení levého triggeru hráč s pukem nově automaticky zaměří na bránu a zůstává k ní natočený, abyste měli prostor se s ním vhodně napozicovat. Kromě vámi ovládaných hráčů by systém měla umět používat i umělá inteligence, což by mělo přispět k její uvěřitelnosti.

Pohyb hráčů na hřišti by obecně měl doznat určitého posunu směrem k realismu, což tvůrci ve videu ilustrují na příkladu rychlé otočky, počítačem ovládaní hráči by do sebe měli méně narážet a vůbec způsobovat méně evidentně virtuálních situací.

zdroj: EA Sports

Když už mluvíme o evidentně virtuálních záležitostech, stejně jako EA Sports FC, i NHL využívá technologii Sapien, které pomáhá s převedením fotografií hráčů na jejich herní model. Především tedy u těch, kteří se pro účely hry nenechali ve studiu přímo naskenovat, potažmo u ženských hráček, jejichž herní podobizny měly k předobrazům opravdu daleko. O grafické novinky se ale EA Sports hodlají podělit primárně v příštím videu v sérii, která letošní ročník virtuálního hokeje postupně doprovodí až k vydání.

NHL 25 vychází 4. října 2024 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, na předchozí generaci konzolí se letošní díl už nepodívá. Mezi platformami již tradičně absentuje PC.