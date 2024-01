New Cycle chce pojmout subžánr městských survival strategií trochu jinak

11. 1. 2024 17:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Kvůli nedávné sluneční erupci, která na Zemi způsobila rozsáhlý chaos, vzniká nové společenství a na vás bude ho dostat z počátečního tragického stádia až do fáze prosperující společnosti. Tak zní premisa nové budovatelské strategie New Cycle od tureckého studia Core Engage a jak to dopadne, se dozvíme už zanedlouho.

Hráči začínají s jednoduchými příbytky a postupně rozšiřují svou osadu až k rozvinutým industriálním metropolím. Cílem hry je zajistit obyvatelům osady bezpečnou a stabilní budoucnost, ve které nebude nutné každodenně bojovat o přežití.

V New Cycle se ujmete vedení v post-apokalyptickém světě, který byl rozdělený a zdevastovaný následky sluneční erupce. Katastrofa způsobila zánik všech existujících lidských institucí a struktur, což vedlo k anarchii a boji o přežití.

Klíčovou roli tu má hrát správa zdrojů. Musíte totiž efektivně využívat dostupné potraviny, suroviny a obchodní zboží, abyste udrželi svou civilizaci při životě a zajistili ji prosperitu. Přitom musí čelit výzvám v podobě extrémních sezónních změn a destruktivních událostí kvůli poškozené atmosféře.

Dalším klíčovým prvkem hry je pak vedení a morální podpora obyvatel. Je totiž potřeba dbát na to, abyste udrželi morálku svých obyvatel, zajišťovali jejich efektivní práci a zabránili nespokojenosti nebo revoltám, což je to poslední, co byste v tomhle křehkém prostředí chtěli.

Hra také klade důraz na rozvoj technologií a společenských pravidel, které pomáhají sjednocovat obyvatele a poskytují základ pro pokrok a rozšíření života na celé planetě. New Cycle tak slibuje nejen klasickou městskou budovatelskou strategii, ale i jisté survival prvky a vůbec svěží přístup k prověřenému žánru.

Jak to dopadne uvidíme sice až nejspíš někdy v průběhu příštího roku, ale o trochu chytřejší budeme už tento měsíc, kdy se New Cycle objeví v programu předběžného přístupu na Steamu.

V něm má nabídnout všechny základní mechanismy, hratelné ve dvou biomech v kampani i sandboxovém režimu. Plná verze tento základ rozšíří o další mapy, podnebí, bojové mechanismy a funkce pro rozšíření osad. Na základě zpětné vazby komunity se plánují také vylepšení animací, zvuků a příběhového obsahu.