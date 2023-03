Netflix by mohl přinést hraní na televizi

Služba Netflix Games, díky které můžete na telefonech hrát některé hry v rámci předplatného streamovací služby Netflix, by se mohla brzy rozšířit i na televize. K ovládání by měl sloužit váš telefon nebo tablet. Informaci zveřejnil novinář a vývojář na iOS Steve Moser.

Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: "A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?" $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG