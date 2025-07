Nepoučitelní? Warner Bros. údajně pracují na hře jako službě s postavami z DC

29. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jak to říkával Vaas? Definice šílenství je dělat jednu a tu samou zatracenou věc pořád dokola a dokola a čekat, že se něco změní. Warner Bros. zřejmě nestačil kritický ani komerční políček ve formě Suicide Squad: Kill the Justice League. Nepoučili se ani z Gotham Knights, které měly být původně hra jako služba. Podle nového pracovního inzerátu studio WB Games Montréal hledá zaměstnance na pozici pro další podobný titul.

Konkrétně poptávají výkonného producenta, který bude pracovat na nové hře od konceptu po provoz po vydání hry, s důrazem na zkušenosti zahrnující znalosti vývojového cyklu a her jako služeb. Titul má být AAA hrou s vysokými kvalitami, založený na ikonických značkách v katalogu Warner Bros. a DC Comics.

Je dobré podotknout, že už Gotham Knights nejspíš měla být hrou podobného střihu, jenže na poslední chvíli se buď kvůli časovému presu, nebo nedostatku financí od modelu ustoupilo a místo toho jsme dostali sice tradiční, ale nemastný, neslaný brawler.

Selhání Suicide Squad potom vedlo k propouštění, velké finanční ztrátě a nakonec i odvolání šéfa herní divize Davida Haddada. Je dobré poznamenat, že Warneři například koupili a následně rozpustili studio Player First Games, tvůrce bojovky MultiVersus, která taky díru do světa neudělala, a letos pak zařízli ještě legendární studio Monolith. Na patentovaném systému Nemesis, který jsme za posledních 11 let viděli doslova ve dvou hrách, sedí jak žába na prameni a neuvidíme jej ani ve zrušené Wonder Woman, natož v online hře jako službě.

Dlouhodobě se chce WB soustředit na nejvýnosnější značky, mezi které vedle DC patří Harry Potter, Mortal Kombat a Hra o trůny. Jenže i z nejnověji vydaného Game of Thrones: Kingsroad je akorát free-to-play ždímačka na peníze, která se bez vyšších investic smysluplně nedá hrát.

Je samozřejmě velmi brzo předjímat na základě jednoho inzerátu. Na druhé straně se strategie studia dlouhodobě zaměřuje na mobilní, free-to-play a live service tituly. A přitom jsme mohli mít singleplayerového Batmana s Nemesis!