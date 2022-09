Neoznámený Silent Hill: The Short Message dostal korejský rating

Drby o návratu série Silent Hill patří spolu s těmi o portu Bloodborne na PC k těm snad nejfrekventovanějším. Jenže kolem nás prošuměla E3, Gamescom i Tokyo Game Show a oficiální oznámení pořád nikde, navzdory poměrně věrohodnému úniku potenciálního remaku Silent Hillu 2 od polského Bloober Teamu.

Vedle toho by dle spekulací měly v rámci věhlasné hororové série vznikat ještě další dva projekty: Plnohodnotné pokračování přímo od Konami a menší hra od vydavatelství Annapurna Interactive, která by měla vycházet epizodicky.

Pod drby přitopila pod kotlem korejská ratingová agentura, v jejíž databázi se podle serveru Gematsu objevil záznam pro neoznámený titul Silent Hill: The Short Message s ratingem M jako Mature, tedy pro dospělé. Zápis neuvádí konkrétní datum ani platformy, objevuje se v něm nicméně zmínka, že jde skutečně o videohru (pro konzole, PC, automaty či mobily), nikoliv o jinou mediální formu, a také název společnosti Uniana, která hry od Konami v Jižní Koreji tradičně vydává. Věrohodnosti záznamu nahrává i fakt, že se v databázi ve stejné době objevil i letošní ročník eFootballu od téže společnosti.

Insider Dusk Golem dále upozorňuje, že by se z The Short Message neměl vyklubat automat pačinko – ty jsou totiž v Jižní Koreji zákonem zakázané. Záznam měl zadavatel založit přibližně v polovině srpna a úniky z korejské ratingové agentury málokdy předcházejí oficiální oznámení o více než pár týdnů, takže by nemělo být příliš daleko.

(1/6) Alright, so as I'm excited with the "Silent Hill: The Short Message" rating in Korea, let me go over it in detail.



First, this is 100% a video game. The copyright is for "Video Game Content" to be released either on "Video Game Consoles, PC, Arcade or Mobile". No platform pic.twitter.com/qwweiaet4v