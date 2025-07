Nejistota, ticho a odchod veteránů. Subnautica 2 zažívá otřesy před early accessem

8. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Podmořská Subnautica se stala kultovním hitem a jednou z nejlepších survivalových her v už tak dost přeplněném žánru. Oznámení pokračování proto přináší nemalá očekávání, která se v těchto dnech otřásají pod náporem nepříliš příznivých zpráv. Nejprve nás zaskočil důraz na multiplayer a hru jako službu, následně nenadálý odchod vedení studia Unknown Worlds. Z týmu odchází designér a režisér Charlie Cleveland, výkonný ředitel Ted Gill i spoluzakladatel Max McGuire.

Vydání předběžného přístupu by mělo být na spadnutí, přitom kolem hry panuje až příznačné ticho. Šéf vývoje Charlie Cleveland teď ticho prolomil a na Redditu publikoval obsáhlý článek, který se k vyjadřuje ke stavu Subnauticy 2.

„Chci, abyste pochopili, že vývoj her mám v krvi. A s tím i potřebu neustálého ladění a otevřeného vývoje. Naše nejlepší hry vznikly právě díky tomuhle přístupu – a jedna hra selhala právě proto, že jsme si mysleli, že tentokrát už všechno víme. Právě na té jsem pracoval s největším zápalem a neuspěla. Pět let vývoje před uvedením do early accessu, přesvědčení, že jsme profíci... a přesto ji hrálo méně lidí než náš starý Half-Life mod,“ vzpomíná na zásadní momenty 25leté kariéry Cleveland.

„A proto jsme byli tak nadšení, když jsme konečně mohli oznámit Subnauticu 2 v předběžném přístupu. Na hře pracují lidé, kteří jsou s námi téměř 20 let, i nováčci, kteří se k nám připojili kvůli lásce k našim hrám a stylu, jakým je tvoříme. Víme, a máme z toho radost, že očekávání jsou obrovská. A právě proto byl pro mě, Maxe, Teda, náš tým i komunitu minulý týden takovým šokem. Víme, že hra je připravená k vydání v early accessu. Víme, že se na ni těšíte. A mysleli jsme si, že rozhodnutí, kdy ji vydat, bude na nás. Jenže teď je v rukou společnosti Krafton. A po všech těch letech je velmi těžké smířit se s tím, že už nemohu pracovat ve firmě, kterou jsem sám založil,“ zdůvodňuje šéf vývoje svůj odchod.

Naznačuje zároveň, že jeho odchod nebyl tak úplně dobrovolný, protože přišel po třenicích s Kraftonem. Bude Subnautica 2 povedenou hrou i po odchodu zakladatelů, kteří pomohli značce na výsluní? To se holt dozvíme až po spuštění předběžného přístupu, které Krafton stále neoznámil.