Nečekaný návrat herní ikony. Chystají se rovnou tři hry Ecco the Dolphin

6. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Dlouhá léta to vypadalo, že slavný delfín Ecco nadobro zmizel v hlubinách herní historie – poslední hra se savcem v hlavní roli vyšla v roce 2000. Jenže teď se Ecco opět vynořuje – a ne sám. Pod vedením původního tvůrce Eda Annunziaty se chystá návrat nejen obou klasických her z devadesátých let, ale také úplně nový díl uzpůsobený dnešním herním standardům.

V rozhovoru pro Xbox Wire Annunziata potvrdil, že on a celý původní vývojový tým pracují na remasterech her Ecco the Dolphin a Ecco: The Tides of Time. Až budou hotové, plánují se naplno pustit do tvorby nového třetího dílu, který bude reflektovat moderní herní trendy – jak po stránce hratelnosti, tak technického zpracování.

Zatím není jasné, jak daleko vývoj remasterů pokročil. Oživení značky naznačily už dříve registrace ochranných známek od společnosti Sega, což tehdy vzbudilo zájem fanoušků, ale teprve teď se ukazuje, že nešlo jen o rutinní právní úkon. Na stránkách eccothedolphin.com navíc začal odpočet, který končí 26. dubna 2026. Půjde rovnou o vydání remasterů nebo zveřejnění ukázky a ohlášení nového dílu?

Ecco the Dolphin z roku 1992 si získal kultovní status díky své atmosféře, zaměření na ekologii a nečekané obtížnosti (a kosmickému zvratu). Otázkou tak zůstává, jakým směrem se nové zpracování vydá. Půjde o vizuálně přepracovanou verzi s novou grafikou, nebo vývojáři zvolí konzervativnější přístup s důrazem na autenticitu původního zážitku?

Výsledek pak nejspíš ovlivní i podobu zcela nového třetího dílu. Annunziata v rozhovoru naznačil, že nový Ecco bude mít „současné herní principy a technické zpracování odpovídající možnostem dnešních GPU“. Ať už bude výsledek jakýkoli, návrat Ecca je bezpochyby jednou z nejzajímavějších zpráv pro fanoušky klasických her z 90. let.