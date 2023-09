NBA 2K24 se stalo nejhůř hodnocenou hrou na Steamu

13. 9. 2023 13:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

Není to tak dávno, co jsme psali o neslavných výsledcích prvního titulu, kterým se Blizzard rozhodl smočit palec ve vodách jiných distribučních platforem, než je jeho vlastní Battle.net. Overwatch 2 se před měsícem stal nejhůře hodnocenou hrou na Steamu, ale jeho tvůrci mohou „slavit“ – už jsou jen druzí nejhorší. Do ještě černějších hlubin se totiž propadla novinka od studia Visual Concepts a vydavatele 2K, NBA 2K24.

Nový basketbal prozatím získal v hráčských recenzích na Steamu svým způsobem impozantní skóre 8 % kladných verdiktů z více než 3 400 hodnocení. Důvody pak zas tak překvapivé nejsou, minimálně pro uživatele, kteří už jsou z dob minulých obeznámeni s obchodními praktikami basketbalové série od 2K.

V první řadě jde o fakt, že počítačová verze je zkrátka jiná a horší než konzolová. PlayStation 5 a Xbox Series X/S dostaly technicky vyladěnější, moderní produkt, zatímco počítače jen mizerný, žalostně neoptimalizovaný a osekaný port z minulé generace. Řada uživatelů si také stěžuje na minimum inovací oproti předchozím ročníkům, což nakonec v rámci herních sportovních sérií také není zrovna šokující úkaz.

Konzolové verze podle všeho běží i vypadají daleko lépe, ale s nákupem možná také raději počkejte, protože se v hráčských recenzích krom technického stavu také vrací jedna známá stálice: Agresivní monetizace. Tvůrci už se prý ani nepokoušejí nic předstírat a postup hrou, za kterou v základu zaplatíte 60 eur, je tak pomalý a zdlouhavý, že se titul bez dalšího nakupování různých zrychlovačů prakticky nedá nějak smysluplně hrát.

Existují zkrátka i lepší způsoby, jak utratit šedesát euro. Například koupit si šest set vajec a usmažit omeletu ve tvaru Shaquilla O'Neala.