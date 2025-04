Návrat krále bez koruny: Oblivion válcuje žebříčky, ale oficiálních modů se nedočkáte

Oblivion se vrací a hráči šílí! Legendární RPG z dílny Bethesdy se dočkalo remasterované verze, která okamžitě ovládla žebříček nejprodávanějších a nejhranějších her na Steamu. Po letech spekulací a úniků se tak fanoušci konečně dočkali – i když ne úplně vše je důvod k oslavám.

Bethesda totiž oznámila, že nová verze The Elder Scrolls IV: Oblivion nebude podporovat oficiální mody. Pro řadu hráčů to může být zklamání – zvlášť když si zvykli na přístup k upravenému obsahu v jiných hrách od tohoto studia. Je to obzvlášť škoda pro hráče na konzolích, kteří se neoficiálně k modům nemají jak dostat.

U hráčů na PC je situace o něco méně černobílá. Nadšenci už zkoumají, co se skrývá pod kapotou remasteru běžícího na Unreal Engine 5, a dokonce se ukázalo, že soubory z nové verze lze otevřít v původním nástroji The Elder Scrolls Construction Set. I bez oficiálních podpory tak komunita ale nachází cestu, jak hru upravovat po svém - od vydání neuběhl ani den, ke stažení je ale už víc než stovka modifikací. Stáhnout si můžete například mod, který hru rozběhne na VR headsetu, stejně jako úprava, která zlepšuje chod hry nebo filtry, jež přiblíží sytost barev více původnímu Oblivionu.

Mimochodem, mám za sebou asi prvních 5 hodin hry a musím podotknout, že se jedná o velmi autentický návrat do Cyrodiilu – včetně bugů a technického stavu, bohužel. Takže, jak je u hrách od Bethesdy zvykem, pečlivá práce komunity bude zapotřebí.

Ať už s mody, nebo bez nich, zájem o návrat do světa Cyrodiilu je obrovský. Oblivion Remastered stihl během jediné hodiny po vydání vyšplhat na první místo prodejů na Steamu, a to i navzdory ceně okolo 1500 korun. Hra je zároveň dostupná i v rámci předplatného Game Pass na Xboxu a PC.

Huge thanks to our friends @BethesdaStudios for their continued support of #Skyblivion!



As massive fans, we're beyond grateful for the generous gift of Oblivion Remastered game keys for our entire modding team! This means so much to us. Thank you for everything, @bethesda. pic.twitter.com/vLsuzhdgkX