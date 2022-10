Navnaďte se vynikajícím trailerem na Gotham Knights

12. 10. 2022 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Superhrdinská akce Gotham Knights je už prakticky za rohem, a tak nadešel čas na launch trailer. A ten se opravdu, ale doopravdy povedl. Je správně temný, ponurý, pomalý a lidský. Čtveřici hrdinů vykresluje v tom nejhorším možném světle. Ve světle, v jakém sami sebe vnímají.

Jsou totiž pouhou náhražkou. Zaujímají místo po Bruci Wayneovi, Batmanovi, který svůj boj s gothamským podsvětím nakonec prohrál. Když to nezvládl on, jak by to mohl zvládnout nějaký Robin, Nightwing, Red Hood a Batgirl?

No, podle Alfreda právě v tuto čtveřici Batman opravdu věřil a viděl v ní obrovský potenciál. Trailer nám tak naznačuje, že se hrdinové ve hře budou potýkat s nedůvěrou v sebe sama a Alfredovo vzpomínání na Batmana by mohlo být tmelícím faktorem.

Gotham Knights vyjdou již 21. října na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.