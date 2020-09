Naučte se dělat hry s bezplatným kurzem od Microsoftu

7. 9. 2020 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud vám nestačí tutoriály volně dostupné na internetu a YouTube ani vám nevyhovují návody přímo od poskytovatelů různých herních enginů, možná vám sedne nový kurz od Microsoftu nazvaný Xbox Academy. Je zdarma a provedou vás jím skuteční a hlavně úspěšní vývojáři.

Mecenášem akce je Microsoft Store, ale o samotný kurz se stará britská vysoká škola East London Arts and Music vyučující mimo jiné vývoj her a také studio Playground Games známé především sérií Forza Horizon a chystaným rebootem Fable.

Online přednášky vás zasvětí do základů vývoje her v enginu Unity. Nejprve si osvojíte uživatelské rozhraní, než se pustíte do budování úrovní a následného programování herních prvků. Kurz je tedy určený absolutním začátečníkům a jeho cílem je vypěstovat novou generaci tvůrců videoher.

Na jeden z volných, kapacitou omezených slotů se můžete hlásit zde. Před kurzem ještě obdržíte 3D Game Kit s různými assety, abyste se jejich tvorbou nezdržovali od důležitější náplně kurzu. Nejbližší přednášky proběhnou ve dnech 12. a 13. září.