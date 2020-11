Natáčení druhé řady Zaklínače opět přerušeno. Ve štábu se objevil koronavirus

9. 11. 2020 10:04 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Premiéra druhé sezóny Zaklínače z produkce Netflixu se zřejmě opět zpozdí. Natáčení, které probíhá v britských Arborfield Studios, bylo podruhé pozastaveno. Zase je na vině covid-19 – pozitivní test na koronavirus měli podle serveru Deadline čtyři členové štábu. Ti jsou momentálně v izolaci a nejde prý o herce v hlavních rolích, všichni účastníci natáčení se nicméně musí podrobit testům.

Nejde o první případ, kdy se natáčení druhé řady seriálu muselo přerušit. Poprvé k pozastavení došlo letos v březnu, kdy byl na koronavirus pozitivní Kristofer Hivju, kterého můžete znát jako divocha Tormunda ze Hry o trůny. V Zaklínači je představitelem netvora Nivellena.

Tehdy natáčecí pauza trvala od března do srpna, tvůrci se tak rozhodli natáčení přeorganizovat a snaží se většinu druhé sezóny Zaklínače natočit ve studiu s kulisami, na rozdíl od první sezóny, která se točila na řadě míst po celé Evropě.

I přes další pauzu je premiéra druhé řady jednoho z nejúspěšnějších seriálů od Netflixu stále naplánovaná na příští rok. Ještě předtím bychom se měli dočkat animovaného filmu s Vesemirem v hlavní roli s názvem Nightmare of the White Wolf. Netflix plánuje na úspěch Zaklínače navázat také seriálem The Witcher: Blood Origin, který se má odehrávat 1200 let před narozením Ciri a pojednávat o vůbec prvním zmutovaném lovci monster.