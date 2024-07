Natáčení druhé řady Falloutu je napřed. Seriál sbírá nominace na ceny Emmy

19. 7. 2024 13:39 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Seriálový Fallout se okamžitě zapsal mezi vůbec nejlepší adaptace her na filmová a seriálová plátna. Odpověď Amazonu na úspěch The Last of Us byla vtipná, nápaditá a věrná moderním Falloutům. A stejně jako příběh Joela a Ellie, i vyprávění o Ghúlovi, Luci a Maximovi se pokusí proměnit spoustu nominací na ceny Emmy ve skutečné sošky.

Než se ale vrhneme na vyjmenovávání kategorií, ve kterých je první sezona Falloutu nominovaná na Emmy, je dobré si připomenout stav natáčení série druhé. Do té se totiž tvůrci pustili okamžitě po dokončení první řady a podle posledních zpráv magazínu Variety, vše probíhá ještě lépe, než se předpokládalo.

„Jsme napřed oproti plánu. Pokud se bavíme o tom, kdy dokážeme druhou řadu Falloutu dostat na obrazovky, tak nemáme konkrétní datum, ale už jsme viděli scénáře a myslím si, že fanoušci první sezony budou zbožňovat, kam se posuneme dále,“ řekl šéf Amazon TV, Vernon Sanders.

Myslím, že je nepravděpodobné, že bychom druhou řadu viděli příští rok, byť se tvůrci dušovali, že spousta kulis, kostýmů a rekvizit už existuje, protože se s nimi počítalo na první sezónu, nakonec se do finální verze ale nedostaly.

Fallout se v letošních cen Emmy bude ucházet o 17 nominací v 16 kategoriích. Soutěžit v 76. ročníku prestižních cen bude krom spousty škatulek kolem zvuku, kostýmů, scenaristiky, ale i kaskadérských kousků bude i v prestižních kategoriích: Nejlepší drama a Nejlepší hlavní role, ve které je nominovaný Walton Goggins.

Hlasování proběhne 15. září a do té doby snad budeme znát alespoň termín natáčení druhé řady seriálového Falloutu.